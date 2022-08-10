Неймовірна форма і сила українця: Усик показав, як готується до бою з Джошуа – відео тренування

Вже цього серпня відбудеться реванш Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. Український боксер вкотре показав, як він готується до поєдинку.

Усик у відмінній формі перед реваншем з Джошуа

Олександр поділився ефектним відео своєї роботи із грушею, де можна оцінити і швидкість боксера, і потужність його ударів.

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Раніше промоутер українця Олександр Красюк розповідав, що Усик тренувався до реваншу в Дубаї. Оскільки поєдинок буде в Саудівській Аравії, то команда боксера вирішила обрати місце для підготовки, яке буде подібним до кліматичних умов під час самого поєдинку. До цього Олександр перебував у Празі.

Відео з тренувань Усика

Усик вже не вперше демонструє свою підготовку вболівальникам. Нещодавно у мережі з'явилося відео з тренувань боксера.

Проте підготовка українця досить різнопланова. Усик також грає в теніс перед реваншем з Джошуа, правда дещо незвичний – з нестандартним м'ячем.

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