Усик в отличной форме перед реваншем из Джошуа
Александр поделился эффектным видео работы с грушей, где можно оценить и скорость боксера, и мощность его ударов.
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Ранее промоутер украинского Александр Красюк рассказывал, что Усик тренировался к реваншу в Дубае. Поскольку поединок будет в Саудовской Аравии, то команда боксера решила выбрать место для подготовки, которое будет похоже на климатические условия во время самого поединка. До этого Александр находился в Праге.
Видео по тренировкам Усика
Усик уже не в первый раз демонстрирует свою подготовку болельщикам. Недавно в сети появилось видео по тренировкам боксера.
Однако подготовка украинца достаточно разноплановая. Усик также играет в теннис перед реваншем из Джошуа, правда несколько необычный – с нестандартным мячом.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. Бой примет город Джидда в Саудовской Аравии. Около 40 тысяч фанатов смогут посмотреть бой вживую.
- Для Александра это будет первая защита титулов WBA, WBO, IBF и IBO, которые он завоевал в бою против Энтони Джошуа. В сентябре 2021 г. он победил британца по решению судей.
- Однако в контракте был прописан вероятный реванш, чем Джошуа и воспользовался.
- Напомним, что украинцы смогут бесплатно посмотреть бой с участием Усика. Дело в том, что Александр выкупил за свои коты права на трансляцию поединка.
- Недавно появилось эффектное промо к реваншу Усик – Джошуа. В видео показаны яркие фрагменты тренировочного процесса боксеров, а также вошел небольшой момент с первого поединка между украинцем и британцем.