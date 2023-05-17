В соцмережі опублікували відео виступу головного тренера збірної Росії з вільної боротьби Хаджимурата Гацалова перед іншими тренерами. Там він розповідав про допуск росіян до участі в чемпіонаті світу.

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Він запевнив інших представників, що Росію таки допускають до чемпіонату світу, хоч і на певних умовах. Яких саме – він не розповів детальніше. Однак на уточнююче питання, чи допустять до змагань тих спортсменів, які представляють спортивні клуби, що мають стосунок до російської армії чи інших силових структур (Динамо або ЦСКА), то Гацалов відповів, що це не важливо. Як приклад він навів ситуацію з російськими дзюдоїстами, яких допустили на чемпіонат світу.

"Не важливо. Дзюдоїстів допустили, там є військовозобов'язані, яких допустили", – розповів Гацалов.

Важливо! Міжнародна федерація дзюдо вирішила допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань. Зробили вони це за декілька годин до того, як можна було подати заявку на участь в чемпіонаті світу, чим росіяни одразу і скористалися. При цьому виявилося, що деякі з російських спортсменів мають прямий стосунок до російської армії. Лише вісім з них відсторонили від змагань. Але 17 російських дзюдоїстів та дзюдоїсток таки поїхали на чемпіонат світу, хоча 14 з них мають контракти з російськими військовими структурами. Виявилося, що всі вони отримали "довідку" про те, що "насправді" вони працюють і тренуються у "федеральному тренувальному центрі Росії". Міжнародну федерацію дзюдо таке "пояснення" цілком задовільнило.

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Варто відзначити, що сам виступ Гацалова відбувається на арені, де розвішані рашистскі гасла, які Росія використовує у війні проти України, серед яких "zа мир" та інші.

Відео розмови Хаджимурата Гацалова про допуск росіян до чемпіонату світу з вільної боротьби