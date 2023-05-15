У квітні 2023 року Міжнародна федерація дзюдо (IJF) повернула атлетів з РФ та РБ до своїх турнірів. Вони можуть виступати у змаганнях лише в статусі нейтральних спортсменів та не підтримувати війну в Україні.

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У IJF дуже задоволені поверненню росіян та білорусів. За словами президента федерації Маріуса Візера, таким рішенням вони врятували російських дзюдоїстів від відправки на фронт. А от чи допоможуть такі загравання з агресором зупинити геноцид українців, чиновник не уточнив.

"Ми постійно підтримуватимемо Україну, але ми проти дискримінації.

Присутність російських спортсменів у спорті для мене є доказом того, що вони тримаються на відстані від війни, тому що вони могли вибрати воювати, але вони вирішили залишитися в спорті, бути частиною нашої спортивної сім’ї, сім’ї дзюдо, і це причина, чому ми їх вітаємо.

Відмовляючись від них, ми відправляємо їх на фронт. Своїм рішенням ми захищаємо життя людей з обох сторін. Так я вважаю", – заявив Візер.

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Президент IJF дуже розчулився поверненню представників країн-агресорів, які, на його думку, дуже постраждали від річного бану. Проте Візер не згадав українських спортсменів, які загинули від російської зброї. Очевидно це не надто турбує функціонера.

"Я відчуваю емоції повернення росіян і білорусів. Бачу, що вони трохи постраждали від усієї ситуації, але їхня поведінка тут була зразковою. Просто відчуваю, що вся спільнота вітала їх і повністю ігнорувала проблеми дискримінації.

Як я кілька разів заявляв, у нашому спорті немає місця війні, політиці та дискримінації. Дуже шкодуємо про трагедію українського народу. Ми проти війни, але спорт не має нічого спільного з політикою і війною. Спорт – це останній міст, який може об’єднати всіх нас, останній міст для діалогу та примирення. Це останні відкриті двері.

Що стосується участі російських спортсменів у Олімпіаді, то це не наше рішення, це буде рішення МОК разом з урядом Франції. Ми підтримуємо Олімпійську хартію МОК. Сподіваюся, що вони принесуть справедливе рішення для всіх залучених спортсменів, які мають шанс взяти участь в Олімпіаді", – сказав Візер.

Нагадаємо, що Україна бойкотувала чемпіонат світу-2023 з дзюдо через допуск росіян та білорусів. Організатори Мундіалю допустили до змагань 2 представників Білорусі та 17 учасників від Росії. Серед них "випадково" опинилися 14 дзюдоїстів, які мають контракти з Росгвардією та ЗС РФ. Проте чиновники не помітили порушень "нейтральності".