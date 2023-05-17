В соцсети опубликовали видео выступления главного тренера сборной России по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова перед другими тренерами. Там он рассказывал о допуске россиян к участию в чемпионате мира.
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Он заверил других представителей, что Россию допускают к чемпионату мира, хотя и на определенных условиях. Каких именно – он не рассказал поподробнее. Однако на уточняющий вопрос, допустят ли к соревнованиям тех спортсменов, которые представляют спортивные клубы, имеющие отношение к российской армии или другим силовым структурам (Динамо или ЦСКА), Гацалов ответил, что это не важно. В качестве примера он привел ситуацию с российскими дзюдоистами, допущенными на чемпионат мира.
"Не важно. Дзюдоистов допустили, там есть военнообязанные, которых допустили", – рассказал Гацалов.
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Стоит отметить, что само выступление Гацалова проходит на арене, где развешаны рашистские лозунги, которые Россия использует в войне против Украины, среди которых "za мир" и другие.
Видео разговора Хаджимурата Гацалова о допуске россиян к чемпионату мира по вольной борьбе