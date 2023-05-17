В соцсети опубликовали видео выступления главного тренера сборной России по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова перед другими тренерами. Там он рассказывал о допуске россиян к участию в чемпионате мира.

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Он заверил других представителей, что Россию допускают к чемпионату мира, хотя и на определенных условиях. Каких именно – он не рассказал поподробнее. Однако на уточняющий вопрос, допустят ли к соревнованиям тех спортсменов, которые представляют спортивные клубы, имеющие отношение к российской армии или другим силовым структурам (Динамо или ЦСКА), Гацалов ответил, что это не важно. В качестве примера он привел ситуацию с российскими дзюдоистами, допущенными на чемпионат мира.

"Не важно. Дзюдоистов допустили, там есть военнообязанные, которых допустили", – рассказал Гацалов.

Важно! Международная федерация дзюдо решила допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям. Сделали они это за несколько часов до того, как можно было подать заявку на участие в чемпионате мира, чем россияне сразу воспользовались. При этом оказалось, что некоторые российские спортсмены имеют прямое отношение к российской армии. Только восемь из них отстранили от соревнований. Но 17 российских дзюдоистов поехали на чемпионат мира, хотя 14 из них имеют контракты с российскими военными структурами. Оказалось, что все они получили "справку" о том, что "на самом деле" они работают и тренируются в "федеральном тренировочном центре России". Международную федерацию дзюдо такое "объяснение" вполне удовлетворило.

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Стоит отметить, что само выступление Гацалова проходит на арене, где развешаны рашистские лозунги, которые Россия использует в войне против Украины, среди которых "za мир" и другие.

Видео разговора Хаджимурата Гацалова о допуске россиян к чемпионату мира по вольной борьбе