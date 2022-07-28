Як Караваєв "поховав" Фенербахче та його зухвалих фанатів у Лізі чемпіонів: переможне відео

Київське Динамо вибило Фенербахче ще на стадії кваліфікації Ліги чемпіонів. Гол Олександра Караваєва став переможним у матчі в Стамбулі.

Караваєв вивів Динамо у наступний раунд

Ні Динамо, ні Фенербахче не змогло визначити переможця протистояння у Стамбулі за підсумками основного часу матчу-відповіді. Все вирішилось у додатковий час, де на 114-й хвилині героєм киян став Олександр Караваєв, пише 24 канал.

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Правий захисник класно зловив потужний простріл з флангу від Вівчаренка. Голкіпер турецького клубу парирував удар, але витягнув м'яч вже за межами лінії воріт.

Караваєв стримано відсвяткував гол у ворота своєї колишньої команди. Футболіст провів впав на коліна на газон та простягнув руки до неба. Через трансляцію було видно, що очі Караваєва були наповнені сльозами. Динамівець складно переживає війну в Україні, адже його рідне місто Херсон продовжує перебувати під окупацією.

Відео голу Олександра Караваєва

Саме гол Караваєва зробив рахунок 1:2 на користь Динамо та вивів киян у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Відзначимо, що з 53-ї хвилини Фенербахче грало у меншості. Дві жовті картки у двох таймах отримав Юксек.

У третьому колі підопічні Мірчі Луческу зіграють проти австрійського Штурма.