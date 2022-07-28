Именно гол Караваева сделал счёт 1:2 в пользу Динамо и вывел киевлян в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Отметим, что с 53-й минуты Фенербахче играло в меньшинстве. Две желтые карточки в двух таймах получил Юксек.

В третьем круге подопечные Мирчи Луческу сыграют против австрийского Штурма.