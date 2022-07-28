Караваев вывел Динамо в следующий раунд

Ни Динамо, ни Фенербахче не смогло определить победителя противостояния в Стамбуле по итогам основного времени ответного матча. Все решилось в дополнительное время, где на 114-й минуте героем киевлян стал Александр Караваев, пишет 24 канал.

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Правый защитник классно поймал мощный прострел с фланга от Овчаренко. Голкипер турецкого клуба парировал удар, но вытащил мяч уже за пределами линии ворот.

Караваев сдержанно отпраздновал гол в ворота своей бывшей команды. Футболист провел упавшим на колени на газон и протянул руки к небу. Из-за трансляции было видно, что глаза Караваева были наполнены слезами. Динамовец тяжело переживает войну в Украине, ведь его родной город Херсон продолжает находиться под оккупацией.

Видео гола Александра Караваева