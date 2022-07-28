Цікаво прочитати На полі була велика битва, – Луческу про вольову перемогу Динамо над Фенербахче у Лізі чемпіонів
Правий захисник класно зловив потужний простріл з флангу від Вівчаренка. Голкіпер турецького клубу парирував удар, але витягнув м'яч вже за межами лінії воріт.
Караваєв стримано відсвяткував гол у ворота своєї колишньої команди. Футболіст провів впав на коліна на газон та простягнув руки до неба. Через трансляцію було видно, що очі Караваєва були наповнені сльозами. Динамівець складно переживає війну в Україні, адже його рідне місто Херсон продовжує перебувати під окупацією.
Відео голу Олександра Караваєва
Саме гол Караваєва зробив рахунок 1:2 на користь Динамо та вивів киян у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Відзначимо, що з 53-ї хвилини Фенербахче грало у меншості. Дві жовті картки у двох таймах отримав Юксек.
У третьому колі підопічні Мірчі Луческу зіграють проти австрійського Штурма.