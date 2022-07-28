Караваєв вивів Динамо у наступний раунд

Ні Динамо, ні Фенербахче не змогло визначити переможця протистояння у Стамбулі за підсумками основного часу матчу-відповіді. Все вирішилось у додатковий час, де на 114-й хвилині героєм киян став Олександр Караваєв, пише 24 канал.

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Правий захисник класно зловив потужний простріл з флангу від Вівчаренка. Голкіпер турецького клубу парирував удар, але витягнув м'яч вже за межами лінії воріт.

Караваєв стримано відсвяткував гол у ворота своєї колишньої команди. Футболіст провів впав на коліна на газон та простягнув руки до неба. Через трансляцію було видно, що очі Караваєва були наповнені сльозами. Динамівець складно переживає війну в Україні, адже його рідне місто Херсон продовжує перебувати під окупацією.

Відео голу Олександра Караваєва

Саме гол Караваєва зробив рахунок 1:2 на користь Динамо та вивів киян у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Відзначимо, що з 53-ї хвилини Фенербахче грало у меншості. Дві жовті картки у двох таймах отримав Юксек.

У третьому колі підопічні Мірчі Луческу зіграють проти австрійського Штурма.

До слова. Фанати Фенербахче відзначились зі знаком мінус. Після голу Віталія Буяльського уболівальників турків почали скандувати прізвище владіміра путіна. Через це турецький клуб може отримати солідний штраф, а головний тренер Динамо Мірча Луческу після такої поведінки відмовився від пресконференції.