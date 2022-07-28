Луческу: Хлопці віддали всі сили на полі
"Містер" розповів, що команда добре підготувалась до матчу-відповіді, розібрала помилки, які були у першому поєдинку з Фенербахче. Тому киянам вдалось витримати стартовий натиск суперника у Стамбулі.
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"Ми зібрали багато інформації і дуже добре підготувалися до цієї гри протягом останніх п'яти днів. Хлопці віддали всі сили на полі. Ми дуже добре організували наш захист, особливо у першому таймі, оскільки знали, що Фенербахче розпочне поєдинок дуже агресивно і пресингуватиме нашу команду. Ми досягли успіху в тому, щоб з цим впоратися, і в другому таймі, як і обговорювали заздалегідь, хотіли вирівняти гру та перемогти", – розповів Мірча Луческу.
"Ми заслужили перемогу у цьому кваліфікаційному раунді"
Румунський наставник Динамо заявив, що обидва колективи видали добротний матч. На думку Луческу, його підопічні заслужили цю перемогу та пройшли у наступний кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.
Це був дуже хороший матч між двома сильними командами. Я дуже радий, що моя команда змогла підтримати хороший фізичний рівень до кінця матчу. Вважаю, ми заслужили перемогу у цьому кваліфікаційному раунді,
– відповів "Містер".
Також головний коуч Динамо прокоментував вилучення футболіста Фенербахче Юксека, який у першому та другому таймі заробив по жовтій картці та залишив свою команду у меншості.
Юксек припустився багато помилок. Крім того, гра була досить жорсткою, яка потребувала фізичної витривалості: багато довгих передач. Словом, на полі була велика битва,
– підсумував Мірча.
Нагадаємо, що Фенербахче грало у десятьох із 53-ї хвилини зустрічі.
Вольова перемога Динамо
- Фенербахче більше створило біля воріт Динамо, але першими нулі на табло розмочили якраз гості. Буяльський замкнув простріл Кендзьори. Відзначимо, що після цього м'яча фанати Фенербахче почали скандувати ім'я та прізвище російського очільника. Такі вигуки були на його підтримку.
- Був київським клуб близький до того, щоб оформити перемогу в основний час. Але на 89-й хвилині пропустив від Салая. Переможець поєдинку визначився у додатковий час.
- На 114-й хвилині Караваєв у красивому стилі вивів став автором переможного голу команди. У підсумку – 1:2, перемога Динамо. Кияни проходять у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де підопічні Мірчі Луческу зіграють проти Штурма (Австрія).