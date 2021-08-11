Мессі став гравцем ПСЖ
У твітері ПСЖ з'явився ролик, як 34-річний Мессі проходив медогляд у французькому клубі.
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Окрім того, паризький клуб опублікував відео з підписання контракту. Під час процедури був присутній президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.
Також Мессі досить швидко з переходом у ПСЖ привітали нові партнери, зокрема – Ашраф Хакімі.
Мессі перейшов у ПСЖ: головне
- 10 серпня ПСЖ анонсував підписання контракту з Мессі. Французи опублікували відео з презентації, давши зрозуміти, що підписали контракт з Лео.
- Ввечері Лео став гравцем ПСЖ офіційно. Французький клуб представив футболіста.
- Контракт Мессі з ПСЖ розрахований на два роки – до літа 2023 року. Сторони можуть продовжити угоду ще на один рік.
- Аргентинець буде грати за французів під 30 номером. Зарплата Мессі буцімто складе 35 мільйонів євро на рік.