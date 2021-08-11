Мессі став гравцем ПСЖ

У твітері ПСЖ з'явився ролик, як 34-річний Мессі проходив медогляд у французькому клубі.

Варте уваги У Барселоні – нова ера: зі стадіону каталонців прибрали величезне зображення Мессі

Окрім того, паризький клуб опублікував відео з підписання контракту. Під час процедури був присутній президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

Також Мессі досить швидко з переходом у ПСЖ привітали нові партнери, зокрема – Ашраф Хакімі.

Мессі перейшов у ПСЖ: головне