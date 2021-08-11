Месси стал игроком ПСЖ
В твиттере ПСЖ появился ролик, как 34-летний Месси проходил медосмотр во французском клубе.
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Кроме того, парижский клуб опубликовал видео с подписания контракта. Во время процедуры присутствовал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.
Также Месси довольно быстро с переходом в ПСЖ поздравили новые партнеры, в частности – Ашраф Хакими.
Месси перешел в ПСЖ: главное
- 10 августа ПСЖ анонсировал подписание контракта с Месси. Французы опубликовали видео с презентации, дав понять, что подписали контракт с Лео.
- Вечером Лео стал игроком ПСЖ официально. Французский клуб представил футболиста.
- Контракт Месси с ПСЖ рассчитан на два года – до лета 2023 года. Стороны могут продлить соглашение еще на один год.
- Аргентинец будет играть за французов под 30 номером. Зарплата Месси вроде бы составит 35 миллионов евро в год.