Елегантно прийняв м'яч: Луческу продемонстрував технічні уміння в матчі зі Штурмом

10 серпня 2022 , 09:04
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У вівторок, 9 серпня, відбувся другий поєдинок 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому грають австрійський Штурм приймав київське Динамо. "Біло-сині" обійшли суперників та вийшли до плей-офф кваліфікації.

Луческу продемонстрував чудову техніку

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу досі володіє пристойними технічними навичками. Це він продемонстрував у матчі зі Штурмом, пише 24 канал.

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77-річний румунський наставник елегантно прийняв м'яч біля лави запасних у першій половині матчу.

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Штурм – Динамо: головне

  • Київське Динамо повторно обіграло австрійський Штурм у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Цього разу голами відзначилися Вівчаренко і Циганков.
  • Віктор Циганков став найкращим гравцем матчу Штурм – Динамо.
  • Під час матчу Динамо – Штурм вболівальники не лише підтримували улюблених футболістів, а й згадали про ЗСУ.
  • У плей-офф "біло-сині" зустрінуться з Бенфікою Романа Яремчука.
Автор: Дарина Жданович