Луческу продемонстрировал отличную технику

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу до сих пор владеет приличными техническими навыками. Это он продемонстрировал в матче со Штурмом, пишет 24 канал.

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77-летний румынский наставник элегантно принял мяч у скамейки запасных в первой половине матча.

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Штурм – Динамо: главное

  • Киевское Динамо повторно обыграло австрийский Штурм в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. На этот раз голами отличились Вивчаренко и Цыганков.
  • Виктор Цыганков стал лучшим игроком матча Штурм – Динамо.
  • Во время матча Динамо – Штурм болельщики не только поддерживали любимых футболистов, но и вспомнили об ВСУ.
  • В плей-офф "бело-синие" встретятся с Бенфикой Романа Яремчука.