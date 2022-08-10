Луческу продемонстрировал отличную технику

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу до сих пор владеет приличными техническими навыками. Это он продемонстрировал в матче со Штурмом, пишет 24 канал.

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77-летний румынский наставник элегантно принял мяч у скамейки запасных в первой половине матча.

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Штурм – Динамо: главное