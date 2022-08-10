Циганков – герой матчу
Зустріч на стадіоні "Грац-Лібенау" у Граці завершилась у додатковий час із рахунком 1:2. Перший поєдинок тиждень тому українці виграли (1:0).
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Голи Вівчаренка і Циганкова принесли перемогу підопічним Мірчі Луческу.
Найкращим гравцем матчу за даними SofaScore став вінгер Динамо Віктор Циганков, його старання оцінили у 8,9 бала.
Циганков забив гол та зробив асист, завдав 6 ударів по воротах, з них 4 в площину, віддав 52 точні передачі (88%), зробив 4 ключові паси, виграв 7 з 18 єдиноборств, зробив 1 успішне обведення, 2 відбори та 1 перехоплення.
Також до трійки найкращих увійшли Микола Шапаренко (8,1) та Георгій Бущан (7,7).
Найгіршим у складі киян став Володимир Шепелєв з 5,9 балами.
Хто очікує на Динамо в плей-офф кваліфікації ЛЧ
- У плей-офф "біло-сині" зустрінуться з Бенфікою, за яку грає українець Роман Яремчук. Португальці здолали Мідтьюлланд – 4:1 та 3:1.
- Минулого сезону команди грали в групі ЛЧ – 0:0 у Києві та домашня перемога португальців з рахунком 2:0.
- Матчі відбудуться 16/17 серпня та 23/24 серпня. Переможець гратиме в групі ЛЧ, хто програє – у групі ЛЄ.