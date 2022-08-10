Луческу продемонстрував чудову техніку
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу досі володіє пристойними технічними навичками. Це він продемонстрував у матчі зі Штурмом, пише 24 канал.
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77-річний румунський наставник елегантно прийняв м'яч біля лави запасних у першій половині матчу.
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Штурм – Динамо: головне
- Київське Динамо повторно обіграло австрійський Штурм у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Цього разу голами відзначилися Вівчаренко і Циганков.
- Віктор Циганков став найкращим гравцем матчу Штурм – Динамо.
- Під час матчу Динамо – Штурм вболівальники не лише підтримували улюблених футболістів, а й згадали про ЗСУ.
- У плей-офф "біло-сині" зустрінуться з Бенфікою Романа Яремчука.