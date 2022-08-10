У вівторок, 9 серпня, відбувся другий поєдинок 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому грають австрійський Штурм приймав київське Динамо. "Біло-сині" обійшли суперників та вийшли до плей-офф кваліфікації.