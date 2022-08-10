"Динамо" приймала в себе австрійська команда Штурм. Київському клубу вдалося вибороти перемогу. Українські футболісти виграли перший двобій з результатом 1:0. Однак поступилися Штурму в основний час другого.

Вже у двох останніх таймах Динамо вдалося вирвати переконливу перемогу – 3:1, за сумою двох матчів, перший з яких відбувався в польському місті Лодзь.

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Під час матчу Динамо – Штурм вболівальники дякували ЗСУ

Під час матчу Динамо – Штурм вболівальники не лише підтримували улюблених футболістів, а й згадали про ЗСУ.

З трибун під час гри та після неї неодноразово лунало "ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ!". Українці дякували захисникам, які оберігають нас усіх від ворога.

Дивіться відео, як на трибунах скандували "ЗСУ":

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Австрійські вболівальники збирали кошти для підтримки українців

Перед матчем на офіційному сайті клубу Штурм повідомили, що австрійська команда підтримує молодих українських футболістів, які через війну були змушені виїхати у Відень. Зокрема, у співпраці з компанією Weiss Busreisen і футбольним журналом Вallesterer для них організували поїздку на матч Динамо – Штурм.

Крім того, на стадіоні будуть збиратися пожертви з чашок, частина з них – на автобус, решта буде передана організації Graz:Spendenkonvoi,

– мовиться у повідомленні.

Також українців запросили на виїзні сектори, а на трибунах розмістили величезні банери із закликами зупинити війну росії проти України.

Своєю чергою, на стадіоні у двох місцях встановили скриньки для пожертв, усі гроші з яких обіцяють скерувати на підтримку українців.

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