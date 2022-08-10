Штурм – Динамо 1:2

Голи: Хойлунд, 27 – Вівчаренко, 97, Циганков, 112

Як це було Онлайн-трансляція матчу Штурм – Динамо

Кияни підходили з гарними перспективами до дуелі в Граці. Першу гру українська команда виграла з рахунком 1:0, тоді відзначився Караваєв. А на другий матч з лазарету повернувся Віктор Циганков, який і замінив у старті героя минулого поєдинку. Події матчу описує 24 канал.

Невдалий перший тайм

Попри перевагу в класі кияни не поспішали йти в атаку, хоча і організували перший небезпечний момент. Вже на 5 хвилині Шапаренко міг точно замикати простріл з флангу, однак м'яч полетів вище воріт.

А от Штурм взяв ініціативу у свої ноги і кілька разів серйозно потурбував Бущана. Георгій виконав три сейви, які рятували Динамо від пропущеного голу. Втім австрійці таки розмочили рахунок перед перервою. Прасс вдало знайшов розрізним пасом Хойлунда, котрий хитнув захисника Динамо і точно пробив з гострого кута.

Команди погодились на овертайм

На другий тайм кияни вийшли більш зосередженими, однак в атаці у них мало що виходило. При цьому не менше моменті мав і Штурм. Для Бущана і захисників було вдосталь роботи. Вихід Караваєва, Ваната та Гармаша сильно картину не змінив.

Динамо не було небезпечним в нападі, хоча у компенсований час Денис міг зрівняти рахунок. Однак його удар головою після кутового направив м'яч у стійку. Команди явно були не проти зіграти овертайми, хоча австрійці показали себе в атаці трохи більш цілеспрямованими.

Луческу так і планував?

Здається, погоджуючись на овертайм, Мірча Луческу вже мав план. Він його реалізував на Фенербахче і зміг повторити зі Штурмом. Кияни забрали м'яч до своїх ніг і доволі швидко спіймали суперника на фатальній помилці. Після закидання Циганкова всі захисники господарів забули про Вівчаренка, який вийшов на заміну.

Лівий захисний спокійно прийняв м'яч і пробив між ніг воротарю австрійців. Костянтин стає фартовим для Динамо в овертаймі, оскільки тоді з Фенербахче саме він віддав асист на Караваєва.

Після цього голу Штурм посипався, почав часто фолити, а Саркарія взагалі отримав друге попередження і достроково залишив поле. Це і дозволило Динамо добити суперника і вирвати перемогу в конкретному матчі. Кияни грамотно розкатали австрійців, а фінальну крапку поставив Циганков.

Що далі

Динамо зіграє проти Бенфіки в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда Романа Яремчука двічі впевнено здолала Мідтьюлланд (4:1, 3:1) і тепер посперечається з киянами за вихід в групову стадію. Матчі пройдуть 16-17 та 23-24 серпня.