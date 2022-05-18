Я їх гнав уперед, багато хто ледве переставляв ноги, – Петраков про перемогу над Емполі

Два контрольні поєдинки – дві перемоги. Саме такий результат показує збірна України у перших товариських матчах у процесі підготовки до гри проти Шотландії.

Петраков: Я дякую хлопцям за те, що вони мене слухають

17 травня "синьо-жовті" впевнено переграли італійське Емполі – 1:3. Головний тренер української збірної Олександр Петраокв прокоментував гру своїх підопічних.

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Свою післяматчеву пресконференцію наставник розпочав зі слів подяки у сторону Емполі, яке відгукнувся та допоміг зі спарингом, оскільки зіграти проти іншого італійського клубу Удінезе не вдалось.

Петраков запевнив, що хлопці зараз грають під серйозним навантаженням, тому свіжо виглядати під час усього поєдинку наразі "синьо-жовтим" не вдається. Однак Олександр Васильович подякував своїй команді за відданість та гри до фінального свистка.

Було важко, коли тільки зібралися. Я дякую хлопцям за те, що вони мене слухають і виконують усе, що я їм кажу. Їм дуже тяжко. Сьогодні на кромці поля я з ними разом практично грав, старався, щоб вони фізично підтягнулися. Я їх гнав уперед, багато хто ледве переставляв ноги. Але я дякую їм за те, що дотягнули до завершення, вони молодці. Нам потрібні контрольні матчі. Проблема в тому, що ми зовсім не грали спаринги,

– сказав Петраков.

Про це свідчать травми Дениса Попова, Олексія Гуцуляка та Сергія Булеца. Перший отримав пошкодження у грі проти Емполі. Наразі динамівець на декілька днів вирушить додому, а після повернення на центрбека чекає МРТ.

"Дай Боже, у Глазго він заб’є стільки, скільки потрібно"

Прокоментував український спеціаліст голи Яремчука та другий м'яч Піхальонка у футболці збірної за два останні матчі.

Яремчук провів останній матч 13 травня, одразу вилетів до збірної, не просив вихідних. Ми з Романом працюємо, він залишається на 15 – 20 хвилин після тренувань, щоб працювати над реалізацією. Із ним усе гаразд, сьогодні в нього були моменти. Дай Боже, у Глазго він заб’є стільки, скільки потрібно. Щодо Піхальонка, то не потрібно його перехвалювати. Це товариська гра. Хлопець молодий, нехай грає, я радий за нього,

– відповів тренер "синьо-жовтих".

Вже 18 травня збірна зіграє свій другий матч за два дні. За словами наставника, на футбольному полі у грі проти хорватського Рієка буде 11 нових гравців.

Після чого національна команда отримає декілька днів вихідних та повернеться до тренувального процесу. Під час підготовки збірна повинна зіграти ще два контрольні спаринги.

За повідомленням журналіста Ігоря Бурбаса, "синьо-жовті" проведуть зустрічі у Бельгії. Начебто Україна має домовленості з двома африканськими збірними.

Поєдинок у Хорватії проти Рієки розпочнеться о 19:00 за київським часом.