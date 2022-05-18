Петраков: Я благодарю ребят за то, что они меня слушают

17 мая "сине-желтые" уверенно обыграли итальянское Эмполи – 1:3. Главный тренер украинской сборной Александр Петраокв прокомментировал игру своих подопечных.

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Свою послематчевую пресс-конференцию наставник начал со благодарности в сторону Эмполи, которое откликнулось и помогло со спаррингом, поскольку сыграть против другого итальянского клуба Удинезе не удалось.

Петраков заверил, что ребята сейчас играют под серьезной нагрузкой, поэтому свеже выглядеть во время всего поединка пока "сине-желтым" не удается. Однако Александр Васильевич поблагодарил свою команду за преданность и игры до финального свистка.

Было тяжело, когда только собрались. Я благодарю ребят за то, что они меня слушают и выполняют все, что я им говорю. Им очень тяжело. Сегодня на кромке поля я вместе с ними практически играл, старался, чтобы они физически подтянулись. Я гнал их вперед, многие едва переставляли ноги. Но я благодарю их за то, что дотянули до завершения, они молодцы. Нам нужны контрольные матчи. Проблема в том, что мы совсем не играли спарринги,

– сказал Петраков.

Об этом свидетельствуют травмы Дениса Попова, Алексея Гуцуляка и Сергея Булеца. Первый получил повреждение в игре против Эмполи. Сейчас динамовец на несколько дней отправится домой, а по возвращении центрбека ждет МРТ.

"Дай Бог, в Глазго он забьет столько, сколько нужно"

Прокомментировал украинский специалист голы Яремчука и второй мяч Пихаленка в футболке сборной за два последних матча.

Яремчук провел последний матч 13 мая, сразу вылетел в сборную, не просил выходных. Мы с Романом работаем, он остается на 15 – 20 минут после тренировок, чтобы работать над реализацией. С ним все хорошо, сегодня у него были моменты. Дай Бог, в Глазго он забьет столько, сколько нужно. Что касается Пихаленко, то не нужно его перехваливать. Это товарищеская игра. Парень молодой, пусть играет, я рад за него,

– ответил тренер "сине-желтых".

К слову. Уже 18 мая сборная сыграет свой второй матч через два дня. По словам наставника, на футбольном поле в игре против хорватского Риека будет 11 новых игроков.