Яремчук: Я завжди радий приїжджати до збірної

Роман Яремчук став автором першого голу у зустрічі. На 26-й хвилині нападник ударом у ближній нижній кут воріт замкнув ідеальну передачу від Віктора Циганкова.

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Футболіст Бенфіки лише 25 травня приїхав у розташування збірної та вже встиг стати "Левом матчу" у грі проти Емполі. Роман провів на полі 77 хвилин та був замінений на Артема Довбика, який відновився від пошкодження.

Яремчук прокоментував свій перший поєдинок після приїзду.

Я завжди радий приїжджати до збірної, тут зовсім інший рівень футболістів, мені набагато легше грати, у мене виникає набагато більше гольових моментів. Я щасливий, що забив, буду розвиватися далі,

– розповів футболіст.

Роман додав, що добре почувається, а до поєдинку проти Шотландії ще достатньо часу, щоб підійти у повній бойовій готовності. Футболіст впевнений, що тренерському штабу вдасться підготувати гравців до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

"Провів не такий сезон, як у Бельгії"

Сезон у португальському клубі був не надто таким, який хотів би бачити Яремчук. Але Роман зауважив, що щасливий грати у футболці "орлів". Перехід у Португалію став кроком уперед для українця.

"Зараз немає сенсу говорити щось про клуб, адже я знаходжуся в національній збірній. У Бенфіці я дуже щасливий. Звичайно, провів не такий сезон, як у Бельгії, але я розвиваюся, вважаю, що зробив великий і серйозний крок у своїй кар’єрі. На цей час я перебуваю у збірній, отримую задоволення від спілкування з партнерами і тренувального процесу, лише позитивні емоції", – відповів нападник.

Цікаво! У сезоні-2021/2022 український форвард провів 43 матчі в усіх турнірах. У футболці Бенфіки футболіст забив 9 голів та зробив 6 асистів.

Перфоменс із прапорами ЄС

Прокоментував форвард Бенфіки перфоменс від збірної перед поєдинком в Італії. Футболісти України вийшли на футбольне поле з прапором Євросоюзу.

"Країна розвивається в правильному напрямку, ми всі рухаємося в ЄС. Прагнемо показати, що хочемо там знаходитися. Ми бачимо підтримку від Євросоюзу, але хочемо її ще більше. Проти нас – дуже непростий агресор, нам потрібно докласти максимум зусиль, щоб люди бачили, що ми хочемо жити на рівні з ними, розвиватися, як вони. Тому дуже важливо проявити таку ініціативу", – сказав Яремчук.