Я повернуся до чемпіонства, – Джошуа назвав умови, за яких зможе перемогти Усика у реванші

7 січня 2022 , 17:03
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Джерело:

Sky Sports

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа поділився думками щодо майбутнього реваншу проти Олександра Усика. Британець сподівається на перемогу у наступному двобої з українцем.

Джошуа: Якщо виграю на чотири раунди більше, то переможу

Британський боксер розповів, що раніше його вважали незграбним спортсменом. Мовляв, він не вміє боксувати.

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Усик прийшов з першої важкої ваги. Він чудовий, 12-раундовий боксер. На мені завжди було тавро: казали, що я не можу боксувати. Я ніби був великим і незграбним бодибілдером. Я сказав: "Ок, добре", – пригадав Джошуа.

Також ексчемпіон світу назвав умови, за яких зможе повернути свої титули. 

Усик виграв дев'ять раундів, я виграв три. Якщо в реванші з Усиком я виграю на чотири раунди більше, то переможу. Дозвольте мені спростити це завдання. Потім я знову повернуся на шлях до абсолютного чемпіонства, 
– сказав Джошуа.

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Автор: Дарина Жданович