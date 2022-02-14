Я у Києві, їхати нікуди не збираюся, – Беленюк про можливий напад російських військ на Україну

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат фракції "Слуга народу" Жан Беленюк відповів на запитання щодо можливого нападу Росії на Україну. У спортсмена чітка та патріотична позиція.

Беленюк: В українській армії впевнений на 100%

З кожним днем з'являються все більше інформації про вторгнення російських військ в Україну. Олімпійський чемпіон у Токіо-2020 Жан Беленюк отримує чимало запитань від стурбованих фанатів.

До теми Українці на Олімпіаді-2022 запустили флешмоб в соцмережах на підтримку України та проти війни

Борець дав чітку відповідь на своїй сторінці у фейсбуці. Беленюк запевнив, що не збирається покидати столицю України та впевнений у силі української армії.

Мені сьогодні весь день пишуть такі питання: "Буде війна?", "Зібрав тривожну валізку?", "Куди збираєшся їхати в разі чого?". Оскільки багатьом здається, що "мені там видніше"... Відповідаю – я у Києві! Їхати нікуди не збираюся! Речі виправ, розвісив, поки сохнуть, нічого не збирав! Завтра за планом робочий день, відповідно – буду працювати! Задарма ясновидіння не володію, тому передбачати майбутнє не беруся! А ось в українській армії впевнений на 100%,

– йдеться у пості.

Українські спортсмени хочуть миру

Першим на увесь світ висловив свою позицію скелетоніст Владислав Гераскевич. Спортсмен після заїзду на Олімпіаді-2022 показав плакат із фразою: "Ні війні в Україні". Після чого олімпієць прокоментував свій вчинок.

Після цього російська сторона влаштувала істерику. Однак Міжнародний олімпійський комітет спокійно сприйняв такий вчинок українця, у якому був заклик до миру.

Також про свою позицію заговорив біатлоніст Артем Прима.

Учасники Олімпіади-2022 з України запустили флешмоб. Вони висловлюють слова підтримки рідній країні перед можливим вторгненням російських військ на територію України.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!