Флешмоб на підтримку України

Флешмоб в соцмережах запустили з тегом #OlympicUa_peace, повідомляє 24 канал.

Розпочалося все з того, що скетелоніст Владислав Гераскевич після свого виступу показав плакат з написом No war in Ukraine (Ні війні в Україні).

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Найбільше цей мовчазний протест обурив росіян. Хоча їх країна офіційно і не представлена на Олімпіаді-2022. Але в МОК заявили, що причин для покарання спортсмена немає, адже це був заклик до миру.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Національний олімпійський комітет України на це відреагував спільним зверненням спортсменів.

"Олімпійська збірна України, яка захищає честь країни на XXIV зимових Олімпійських іграх в Пекіні, висловлює разом з рідною країною одностайний заклик до миру. Перебуваючи за тисячі кілометрів від Батьківщини подумки ми з нашими рідними та близькими. Олімпійські ігри завжди об'єднували людей і несли ідеали миру, єдності, дружби та поваги. Ми віримо у краще і мирне майбутнє", – йдеться в заяві на сайті НОК.

Після цього в соцмережах був запущений тег #OlympicUa_peace. З цим тегом українські спортсмени на Олімпіаді викладають свої фотографії та побажання миру.

Сторінка НОК України

Санкар Антон Дукач

Лижниця Дар'я Рубльова

Олег Гандей, шорт-трек

Лижниця Юлія Кроль

Лижниця Марина Анцибор

Антон Корчук, стрибки з трампліна