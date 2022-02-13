Флешмоб на підтримку України
Флешмоб в соцмережах запустили з тегом #OlympicUa_peace, повідомляє 24 канал.
Розпочалося все з того, що скетелоніст Владислав Гераскевич після свого виступу показав плакат з написом No war in Ukraine (Ні війні в Україні).
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Найбільше цей мовчазний протест обурив росіян. Хоча їх країна офіційно і не представлена на Олімпіаді-2022. Але в МОК заявили, що причин для покарання спортсмена немає, адже це був заклик до миру.
Національний олімпійський комітет України на це відреагував спільним зверненням спортсменів.
"Олімпійська збірна України, яка захищає честь країни на XXIV зимових Олімпійських іграх в Пекіні, висловлює разом з рідною країною одностайний заклик до миру. Перебуваючи за тисячі кілометрів від Батьківщини подумки ми з нашими рідними та близькими. Олімпійські ігри завжди об'єднували людей і несли ідеали миру, єдності, дружби та поваги. Ми віримо у краще і мирне майбутнє", – йдеться в заяві на сайті НОК.
Після цього в соцмережах був запущений тег #OlympicUa_peace. З цим тегом українські спортсмени на Олімпіаді викладають свої фотографії та побажання миру.
Сторінка НОК України
Санкар Антон Дукач
Лижниця Дар'я Рубльова
Олег Гандей, шорт-трек
Лижниця Юлія Кроль
Лижниця Марина Анцибор
Антон Корчук, стрибки з трампліна