Всіх їх непокоїть ситуація через можливе військове вторгнення Росії на територію України. Серед них і біатлоніст збірної України Артем Прима.

Варте уваги Жодна нормальна людина не хоче війни, – українець Гераскевич про протест на Олімпіаді-2022

"Звичайно, дуже хвилююся. Вся ця ситуація чіпляє за душу. Це моя країна. Тут живуть мої рідні. Постійно дивлюся новини. Спілкуюся з сім'єю. І як кожна людина – не хочу війни. Ніхто не хоче війни", – розповів Артем Прима.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Варто нагадати, що 12 лютого Артем Прима виступив у спринті на Олімпіаді-2022. Там він посів 15-е місце.