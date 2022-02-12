Після свого виступу український спортсмен вийшов з плакатом "Ні війні в Україні". Згодом він прокоментував свій вчинок, заявивши, що "жодна нормальна людина не хоче війни".
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Істерика Росії і відповідь МОК
Депутат Державної Думи Російської Федерації Віталій Мілонов розкритикував вчинок Гераскевича. Зауважимо, що Владислав здобув для України другу в історії ліцензію Олімпійських ігор у скелетоні.
Російський депутат почав щось молоти про "спорт поза політикою" та вимагати відсторонити Гераскевича від Олімпіади.
Міжнародний олімпійський комітет виступив з офіційною заявою. У пресслужбі МОК заявили, що Гераскевич не буде покараний за свій вчинок.
Ми поговорили зі спортсменом. Це був загальний заклик до миру. Для МОК це питання закрите,
– йдеться у заяві МОК.
Таким чином, у МОК вирішили, що Гераскевич не порушив 50-ту статтю Олімпійської хартії, відповідно до якої на Олімпіадах заборонені будь-якого роду демонстрації або пропаганда політичного, релігійного або расового характеру.
У сворєму інстаграмі Гераскевич подякував тим, хто розділяє йому думку. "Я хочу миру у своїй державі!", – написав Владислав.