Чому Усик повернув титули Джошуа

Відразу після поєдинку 34-річному Усику довелося тимчасово попрощатися з титулами. Українець завітав до роздягальні Ентоні Джошуа та повернув титули британському боксеру.

Як це було Усик сенсаційно побив Джошуа у феєричному поєдинку і відібрав чемпіонські титули

Відео з роздягальні Джошуа у своєму інстаграмі опублікував Сергій Лапін, тренер Усика.

Під час зустрічі з українцем Джошуа сказав "Скоро побачимося", на що Усик відповів взаємністю. Таким чином британець натякнув на реванш.

Усик віддав титули Джошуа, тому що для українця пошиють нові чемпіонські пояси. Водночас титули, які Джошуа виставив на кін у поєдинку з Усиком, залишаться у британця на згадку.

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