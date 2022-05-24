Я б пішла, якби у мене не було маленької дитини, – Костевич могла взяти до рук зброю

Одна з найтитулованіших спортсменок України Олена Костевич розповіла, як допомагає землякам, які вимушено покинули домівки через війну. Олімпійська чемпіонка заговорила про службу.

Костевич: Я залишилася зі своєю сім’єю

Бронзова призерка Олімпіади-2020 з кульової стрільби розповіла про те, як продовжує приносити перемоги для країни на спортивному фронті. Хоча могла Олена Костевич опинитись на передовій, але спортсменку стримала родина.

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"Я не в ЗСУ, а в іншому підрозділі. Нас відразу всіх перепитали чи ми продовжуємо службу. Я відповіла, що так, залишаюся з Україною разом. І нас могли призвати. Але потім всі зрозуміли, що ми більше потрібні там, де ми є, що наші професійні якості важливі в іншому місці", – сказала українська спортсменка.

Костевич відверто розповіла, що приїхавши на чемпіонат Європи, що зробила правильний вибір, коли шальки терезів схилились на бік спортивного фронту, а не військового. Чоловік Олени поставив перед нею ультиматум.

Коли я приїхала з чемпіонату Європи, був такий позитивний посил на те, щоб ми продовжували тренуватися і змагатися, а не йти зі зброєю на передову. Я б пішла, якби у мене не було маленької дитини. Чоловік мені відразу сказав: "Ми поїдемо або вдвох, або сама ти не поїдеш". Ультиматум такий поставив. Тому я залишилася зі своєю сім’єю,

– додала Олена.

На чемпіонаті Європи у Норвегії Костевич стала найкращою у стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів. Ця медаль стала для Олени третьою на такому рівні. Після оголошення результатів українка не стримала сліз. Українка розповіла, що під час змагань побачила перед очима картинку бойових дій.

Вдома чотириразова олімпійська призерка допомагала українським біженцям та надсилала гуманітарну допомогу. Відзначимо, що Костевич проживає з родиною в Австрії.

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