Костевич: Я осталась со своей семьей
Бронзовый призер Олимпиады-2020 по шаровой стрельбе рассказал о том, как продолжает приносить победы для страны на спортивном фронте. Хотя могла Елена Костевич оказаться на передовой, но спортсменку удержала семья.
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"Я не в ВСУ, а в другом подразделении. Нас сразу всех переспросили продолжаем ли мы службу. Я ответила, что да, остаюсь с Украиной вместе. И нас могли призвать. Но потом все поняли, что мы больше нужны там, где мы есть , что наши профессиональные качества важны в другом месте", – сказала украинская спортсменка.
Костевич откровенно рассказала, что приехав на чемпионат Европы, что сделала правильный выбор, когда чаша весов склонилась на сторону спортивного фронта, а не военного. Муж Елены поставил перед ней ультиматум.
Когда я приехала с чемпионата Европы, был такой положительный посыл, чтобы мы продолжали тренироваться и соревноваться, а не идти с оружием на передовую. Я бы ушла, если бы у меня не было маленького ребенка. Муж мне сразу сказал: "Мы поедем или вдвоем, или сама ты не уедешь". Ультиматум такой поставил. Поэтому я осталась со своей семьей,
– добавила Елена.
Дома четырехкратный олимпийский призер помогал украинским беженцам и направлял гуманитарную помощь. Отметим, что Костевич проживает с семьей в Австрии.
Главное об успешной карьере Елены Костевич
- Елена Костевич – одна из самых титулованных спортсменок Украины. За свою карьеру получила четыре олимпийских награды.
- В 2004 году в Афинах стала олимпийской чемпионкой по шаровой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
- На Олимпийских играх-2012 в Лондоне завоевала две медали – две "бронзы".
- Уже в Токио-2020 добавила в свой актив еще одну бронзовую награду Олимпиады. На этот раз Костевич получила ее в миксте с Олегом Омельчуком (пневматический пистолет 10 метров).
- Елена является чемпионкой мира, Европы и Универсиады. Становилась третьей на Европейских играх в Минске в 2019 году.