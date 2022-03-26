Костевич: Мене це надихало на перемогу
Українська спортсменка подякувала норвезькій федерації стрільби, яка повністю взяла на себе усі витрати перебування Олени Костевич у їх країні. Українка зізналась, що їй складно було сконцентруватись на змаганнях, коли у її рідній країні йде війна.
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Олена відчуває велику підтримку з усіх куточків світу.
"Було важко концентруватися на самих змаганнях. Зараз вся увага прикута до України. Всі нас дуже підтримують. Почула багато слів підтримки. І бачила багато сліз на очах людей", – сказала спортсменка.
Костевич розповіла, що додало їй мотивації боротись та принести Україні перемогу на престижному старті.
Багато разів під час змагань я бачила перед собою картинки бойових дій. Мене це надихало на перемогу. У фінальній частині змагань всі глядачі щиро вболівали за мене, це мені додало впевненості, щоби здобути цю бажану перемогу,
– розповіла Костевич.