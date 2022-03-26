Український гімн у Норвегії

Олена Костевич змогла підійняти український прапор вище інших. У Норвегії пролунав український гімн, повідомляє 24 канал.

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Українка здобула золоту медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Костевич стала вже триразовою чемпіонкою Європи. Ще дві медалі спортсменка взяла у 2015 та 2016 роках.

Після оголошення результатів досвідчена Костевич не стримала сліз, а суперниці її підтримали оплесками. Українці вдалось "перестріляти" опоненток із Сербії та Австрії, які посіли два інші місця на п'єдесталі.



Костевич – чемпіонка Європи / Скриншот із трансляції

Трійка призерок

Олена Костевич (Україна) Зорана Арунович (Сербія) Сільвія Штайнер (Австрія)



Костевич на нагородженні / Скриншот із трансляції

Нагадаємо, що влітку у Токіо Костевич принесла Україні "бронзу" Олімпіади-2020. Олена стала третьою у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів у міксті з Олегом Омельчуком.

Загалом у кар'єрі українки аж чотири олімпійські нагороди – одне "золото" та три "бронзи".



Костевич із "золотом" чемпіонату Європи / Скриншот із трансляції