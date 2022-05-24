Костевич: Я залишилася зі своєю сім’єю
Бронзова призерка Олімпіади-2020 з кульової стрільби розповіла про те, як продовжує приносити перемоги для країни на спортивному фронті. Хоча могла Олена Костевич опинитись на передовій, але спортсменку стримала родина.
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"Я не в ЗСУ, а в іншому підрозділі. Нас відразу всіх перепитали чи ми продовжуємо службу. Я відповіла, що так, залишаюся з Україною разом. І нас могли призвати. Але потім всі зрозуміли, що ми більше потрібні там, де ми є, що наші професійні якості важливі в іншому місці", – сказала українська спортсменка.
Костевич відверто розповіла, що приїхавши на чемпіонат Європи, що зробила правильний вибір, коли шальки терезів схилились на бік спортивного фронту, а не військового. Чоловік Олени поставив перед нею ультиматум.
Коли я приїхала з чемпіонату Європи, був такий позитивний посил на те, щоб ми продовжували тренуватися і змагатися, а не йти зі зброєю на передову. Я б пішла, якби у мене не було маленької дитини. Чоловік мені відразу сказав: "Ми поїдемо або вдвох, або сама ти не поїдеш". Ультиматум такий поставив. Тому я залишилася зі своєю сім’єю,
– додала Олена.
Вдома чотириразова олімпійська призерка допомагала українським біженцям та надсилала гуманітарну допомогу. Відзначимо, що Костевич проживає з родиною в Австрії.
Головне про успішну кар'єру Олени Костевич
- Олена Костевич – одна з найбільш титулованих спортсменок України. За свою кар'єру здобула аж чотири олімпійські нагороди.
- У 2004 році в Афінах стала олімпійською чемпіонкою у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
- На Олімпійських іграх-2012 у Лондоні завоювала дві медалі – дві "бронзи".
- Вже у Токіо-2020 додала до свого активу ще одну бронзову нагороду Олімпіади. Цього разу Костевич здобула її у міксті з Олегом Омельчуком (пневматичний пістолет 10 метрів).
- Олена є чемпіонкою світу, Європи та Універсіади. Ставала третьою на Європейських іграх у Мінську в 2019 році.