Я б не поїхав на виїзну гру проти Спартака, нога моя б не ступила на цю землю, – Маліновський

Все більше український спортсменів відмовляються виступати проти російських та білоруських атлетів. Руслан Маліновський про свою позицію щодо виступів проти команд цих країн.

Маліновський: У футбольній команді все трохи по-іншому

Еліна Світоліна першою проявила таку позицію та заявила, що буде бойкотувати матчі проти тенісисток з Росії та Білорусі. Півзахисник італійської Аталанти зазначив в ефірі українського національного марафону, що не став би їхати на виїзні єврокубкові матчі у Росію, повідомляє 24 канал.

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Руслан Маліновський розповів, що відмовився б грати проти московського Спартака, якби жереб звів долю Аталанти з російським клубом. На думку футболіста, його рішенням б підтримали у бергамівській команді.

Рішення Світоліної не грати проти білоруських та російських тенісисток… Теніс – це індивідуальний вид спорту. У футбольній команді все трохи по-іншому. Я б, наприклад, не поїхав на виїзну гру проти Спартака і, гадаю, клуб і вболівальники мене б підтримали. Нога б моя не ступила на цю землю,

– сказав Маліновський.

. УЄФА офіційно виключила московський Спартак із Ліги Європи.

Відзначимо, що Руслан грає в одній команді з росіянином Олексієм Міранчуком. Маліновський розповів, що вони не мали розмови про війну. За словами українця, його російський одноклубник теж проти військових дій зі сторони його країни.

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