Нокаут для футбольного клубу

Московський клуб достроково закінчить свій виступ у єврокубках у поточному сезоні. Напад Росії на українські землі відправить у нокаут російський футбольний клуб.

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За інформацією Bild, УЄФА 28 лютого виключить Спартак із розіграшу Ліги Європи.

Нагадаємо, що перший поєдинок 1/8 фіналу клуб із Москви повинен провести 10 березня. Суперником Спартака буде німецький Лейпциг. Матч-відповідь – 17 березня.

Здається, що тепер Лейпциг автоматично увійде у чвертьфінал Ліги Європи.

До слова, військові дії Росії вже негативно вплинули на російський спорт – скасування змагань, відсторонення клубів, санкції та нейтральні прапори.