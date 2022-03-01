Маліновський: Головне, щоб ці гроші пішли одразу на допомогу Україні

Понад 16 мільйонів гривень вже встигли зібрати українські футболісти, які виступають в іноземних клубах. Півзахисник італійської Аталанти Руслан Маліновський розповів в ефірі українського національного марафону, хто був ініціатором такого збору, пише 24 канал.

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Ним став нинішній наставник арабського Аль-Айну Сергій Ребров. Він запропонував допомогти рідній країні, а хлопці швидко підхопили цю ініціативу.

Ініціатором збору коштів від українських футболістів став Сергій Ребров. Головне, щоб ці гроші пішли одразу на допомогу Україні, це дуже важливо. Він написав, що потрібна допомога, і ми почали переказувати гроші через банки,

– сказав Маліновський.

Натуралізований бразилець Жуніор Мораес доєднався до флешмобу українських футболістів та перерахував гроші на Збройні сили України – 1,675 мільйона гривень.

Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля, який грає в Іспанії, зібрав 200 тисяч євро.

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