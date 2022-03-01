Малиновский: В футбольной команде все немного по-другому Элина Свитолина первой проявила такую позицию и заявила, что будет бойкотировать матчи против теннисисток из России и Белоруссии. Полузащитник итальянской Аталанты отметил в эфире украинского национального марафона, что не стал бы ехать на выездные еврокубковые матчи в Россию, сообщает 24 канал. Стоит прочестьРебров стал инициатором сбора средств на украинскую армию среди футболистов-легионеров Руслан Малиновский рассказал, что отказался бы играть против московского Спартака, если бы жребий возвел судьбу Аталанты с российским клубом. По мнению футболиста, его решением поддержали бы в бергамовской команде. Решение Светолиной не играть против белорусских и российских теннисисток… Теннис – это индивидуальный вид спорта. В футбольной команде все немного по-другому. Я бы, например, не поехал на выездную игру против Спартака и, я думаю, клуб и болельщики меня бы поддержали. Нога моя не ступила бы на эту землю, – сказал Малиновский. Важно. УЕФА официально исключила московский Спартак из Лиги Европы. Отметим, что Руслан играет в одной команде с россиянином Алексеем Миранчуком. Малиновский рассказал, что у них не было разговора о войне. По словам украинца, его российский одноклубник тоже против военных действий со стороны его страны. Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.