Элина Свитолина первой проявила такую ​​позицию и заявила, что будет бойкотировать матчи против теннисисток из России и Белоруссии. Полузащитник итальянской Аталанты отметил в эфире украинского национального марафона, что не стал бы ехать на выездные еврокубковые матчи в Россию, сообщает 24 канал.

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Руслан Малиновский рассказал, что отказался бы играть против московского Спартака, если бы жребий возвел судьбу Аталанты с российским клубом. По мнению футболиста, его решением поддержали бы в бергамовской команде.

Решение Светолиной не играть против белорусских и российских теннисисток… Теннис – это индивидуальный вид спорта. В футбольной команде все немного по-другому. Я бы, например, не поехал на выездную игру против Спартака и, я думаю, клуб и болельщики меня бы поддержали. Нога моя не ступила бы на эту землю,

– сказал Малиновский.