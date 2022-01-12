WBC зірвала бій Усик – Ф'юрі: сенсаційна заява промоутера Джошуа
Джерело:vRINGe
Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, "наїхав" на Світову боксерську раду. Глава Matchroom Boxing стверджує, що WBC зірвала бій за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.
Хірн хотів вмовити Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком
Як відомо, WBC зобов'язала Ф'юрі зустрітися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом. Однак переговори команд забуксували через розподіл гонорару.
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Уайту, промоутером якого є Хірн, рішенням WBC затвердили 20% від загальної суми. Натомість Ф'юрі мав би отримати 80% за поєдинок.
Едді Хірн переконує, що хотів переконати Ентоні Джошуа відмовитися від бою з Усіком за компенсацію. Та рішення WBC, за його словами, все зіпсувало.
Думаю, після цього все відразу сповільнилося. Всі розмови про те, щоб Джошуа відійшов убік і дозволив Усику та Ф'юрі визначити абсолюта, одразу ж стали неактуальними. Адже я збирався про це поговорити з Джошуа, хоча його цей варіант і не влаштовує,
– сказав Хірн.
Промоутер Джошуа пояснив, що Ділліан Уайт планує оскаржити рішення WBC у суді, що ускладнює організацію поєдинку Усик – Ф'юрі.
"Чому це рішення все ускладнює? Уайт має намір оскаржити ухвалу WBC в арбітражному суді. А це додатковий час. Це ускладнює всю процедуру, а вона й так була непростою: домовитися про відступні і для Ентоні, і для Ділліана, прописати в контракті всі необхідні пункти, задовольнити всі чотири сторони. Уявіть, наскільки це все складно й довго", – додав Хірн.
Усик і Ф'юрі можуть провести історичний бій
- Потенційний бій Усика з Ф'юрі увійшов до рейтингу найбільш очікуваних за версією американського каналу ESPN і британського порталу TalkSport.
- На двох боксери утримують всі чотири чемпіонські пояси у важкій вазі. Усик став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, коли 25 вересня 2021 року здолав Ентоні Джошуа.
- Ф'юрі вже майже два роки володіє титулом WBC, який відібрав у Деонтея Уайлдера. Восени Тайсон захистив пояс, нокаутувавши все того ж Уайлдера.
- Українець і британець можуть визначити першого в історії абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Та обом боксерам потрібно виграти проміжні бої.
- Усика чекає реванш проти Ентоні Джошуа, а Ф'юрі – захист поясу проти Ділліана Уайта.