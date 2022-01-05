Журналісти видання на другий рядок рейтингу поставили можливий бій Усика з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
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"Ф'юрі буде фаворитом через свої величезні габарити, але він зіткнеться з чимось, з чим ще не стикався - шульгою з захмарним талантом, відмінним резюме в аматорах і людиною, яка не боїться нікого", – пишуть оглядачі порталу.
Поєдинок Василя Ломаченка з новим королем легкої ваги Джорджем Камбососом-молодшим зайняв у рейтингу найочікуваніших боїв року четверту позицію:
Навіть в Австралії Ломаченко через неймовірну роботу ніг та боксерське IQ буде фаворитом. Але впертий і недооцінений Камбосос переграв людину, яка побила Ломаченка. Гра почалася.
Топ-10 найочікуваніших поєдинків у 2022-му за версією talkSport
1. Теренс Кроуфорд – Еррол Спенс
2. Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі
3. Сауль Альварес – Артур Бетербієв
4. Василь Ломаченко – Джордж Камбосос
5. Кеті Тейлор – Аманда Серрано
6. Девін Хейні – Джервонта Девіс
7. Джош Тейлор – Теофімо Лопес
8. Наойя Інуе – Стівен Фултон
9. Геннадій Головкін – Кріс Юбенк-молодший
10. Ентоні Джошуа – Деонтей Уайлдер