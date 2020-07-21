Українка Ушеніна феєрично перемогла російську шахістку
Українська шахістка Анна Ушеніна обіграла представницю Росії Олександру Костенюк у суперфіналі онлайн-турніру Women's Speed Chess Championship. За перемогу українка здобула чималу суму коштів.
Міжнародна організація шахістів (FIDE) повідомила приємну звістку у Twitter.
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У суперфінал пробилися дві найкращі шахістки за підсумками чотирьох етапів гран-прі. Дві учасниці, які набрали найбільшу суму очок, отримали право зіграти у вирішальному матчі.
Костенюк набрала 24 очки і вийшла у вирішальний раунд з першого місця турнірної таблиці. Ушеніна, як і росіянка Валентина Гуніна, набрала 22 очки, але отримала місце в суперфіналі внаслідок додаткових показників.
Ушеніна переграла росіянку, яка 10 років тому також носила шахову корону – 13,5:14,5.
За перемогу українка отримала 6,5 тисяч доларів, тоді як Костенюк заробила 3,5 тисячі доларів.
Змагання тривали від 18 червня до 20 липня, у ньому взяла участь 21 шахістка.
Що відомо про Анну Ушеніну
Заслужений майстер спорту України, міжнародний гросмейстер. У 2012 році Ушеніна стала першою в історії чемпіонкою світу з шахів з України. Дівчина – чемпіонка Європи-2016, чемпіонка України-2005. У складі збірної України – чемпіонка Всесвітньої олімпіади (2006), світу (2013) і Європи (2013), багаторазова призерка цих змагань. Одна з найтитулованіших шахісток України і світу.