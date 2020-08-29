30 серпня фінішує грандіозний шаховий фестиваль "День Незалежності-2020". Його родзинкою стануть чотири сеанси одночасної гри в чотирьох містах України – Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

Стартував фестиваль 22 серпня, коли відбувся всеукраїнський онлайн-турнір з бліцу, в якому взяли участь 321 гравець – серед них 65 титулованих шахістів і 16 гросмейстерів. 24 канал уже повідомляв, що це був найсильніший онлайн турнір в історії України. Протягом тьох днів спеціальна античітерська комісія перевіряла, чи не користувався хтось із гравців допомогою комп'ютера і шахових програм. Лише після детального аналізу всіх партії організатори оголосили підсумки змагання.

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Онлайн-турнір "День Незалежності-2020"

Переможцем став міжнародний гроссмейстер Олександр Зубов – знаний у світі фахівець з блискавичної гри. Друге місце – у міжнародного майстра Єгора Богданова, третє – у гравця збірної України Володимира Онищука.

став міжнародний гроссмейстер Олександр Зубов – знаний у світі фахівець з блискавичної гри. Друге місце – у міжнародного майстра Єгора Богданова, третє – у гравця збірної України Володимира Онищука. Найкращі результати серед жінок показали відомі гросмейстери: 1. Наталія Жукова, 2. Анастасія Рахмангулова, 3. Євгенія Долуханова.

показали відомі гросмейстери: 1. Наталія Жукова, 2. Анастасія Рахмангулова, 3. Євгенія Долуханова. Найсильніші серед ветеранів – знані маестро: 1. Віктор Янов, 2. Валерій Невєров, 3. Михайло Голубєв.

– знані маестро: 1. Віктор Янов, 2. Валерій Невєров, 3. Михайло Голубєв. Перше місце серед стрімерів посів гросмейстер Юрій Кузубов (стрімер – шахіст, який виступає в турнірі й одночасно веде пряму онлайн-трансляцію своє гри в мережі.)

посів гросмейстер Юрій Кузубов (стрімер – шахіст, який виступає в турнірі й одночасно веде пряму онлайн-трансляцію своє гри в мережі.) По 10 найкращих аматорів з чотирьох регіонів отримали путівки на сеанси одночасної гри з гросмейстерами.

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Сеанси одночасної гри: хто, де і коли

У кожному з чотирьох міст сеанси даватимуть по 2 зіркові міжнародні гросмейстери. У них буде по 20 суперників – окрім 10 аматорів, також по 10 відомих персон регіону – митці, спортсмени, бізнесмени, громадські діячі…

Сеанси одночасної гри

Київ – 12:00, Центр сучасного мистецтва М17

Володимира Баклан, чемпіон світу-2001 і бронзовий призер Олімпіади-2000 у складі збірної України, заслужений майстер спорту.

Юлія Осьмак, срібна призерка Олімпіади, чемпіонка України, чемпіонка світу до 10 років.

Дніпро – 11:00, Культурно-діловий центр "Менора"

Єлизавета Малахова, чемпіонка України, неодноразовий переможець і призер першостей України серед дівчат.

Геннадій Гутман, переможець і призер міжнародних турнірів, відомий шаховий тренер.

Одеса – 11:00, Музей сучасного мистецтва

Наталія Жукова, дворазова чемпіонка Європи, чемпіонка Олімпіади, світу і Європи у складі збірної України, заслужений майстер спорту.

Юрій Кузубов, срібний і бронзовий призер чемпіонату Європи у складі збірної України, майстер спорту міжнародного класу.

Харків – 15:00, прем’єр-готель "Аврора"

Анна Ушеніна, 14-та чемпіонка світу, чемпіонка Олімпіади, світу і Європи у складі збірної України.

Михайло Бродський, тренер жіночої збірної України.

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Володимир Баклан дає сеанс одночасної на День шахів (20 липня 2019 року)

Напередодні сеансу ми поцікавилися у одного з його учасників і організаторів – київського гросмейстера Володимира Баклана, чого він очікує від події, а також, яка нині ситуація в українських шахах.

- Сподіваюся, що сеанси одночасної гри 30 серпня стануть цікавим шоу. Такі змагання, власне, й проводять для популяризації шахів, привернення уваги до спорту.

- Хто з відомих персон Києва буде серед ваших суперників?

- Там збирається дуже солідна команда. Зокрема, серед гравців – музикант і співак Open Opera Ukraine Євген Маляревський, заслужений лікар України Олег Шекера, призер Олімпіади і чемпіонату світу з вільної боротьби Валерій Андрійцев, член Національного олімпійського комітету України Микола Мовчан та інші. Чекаю від сеансу красивих партій і приємного спілкування.

- Хвилюєтеся перед прийдешнім змаганням?

- Я вже 35 років у шахах, тому почуваюся впевнено. Мені цікаво побачити, як грають наживо відомі люди, за яким я більше спостерігав в онлайн-просторі. Сподіваюся, звичайно, що виграю сеанс.

- Яка взагалі зараз ситуація з шахами в Україні?

- В цілому, непогана. Ми входимо у п’ятірку найкращих шахових країн світу, маємо у своїй колекції всі можливі особисті та командні титули – є у нас чемпіони Олімпіад, світу, Європи…

Втім, існує проблема з дитячими шахами, останні десять років їм приділяється недостатньо уваги. У нас дуже сильні тренери, але якщо раніше Україна брала багато нагород на дитячо-юнацьких турнірах, то зараз вважається успіхом, якщо буде хоча б одна медаль. Проблема популяризації тісно пов’язана з фінансуванням. Держава не виділяє на шахи достатньо коштів, для багатьох людей наша гра – не надто видовищна, її не показують по телебаченню, і тому спонсори теж не дуже охоче вкладаються грошима.

- Який прогноз розвитку шахів можете зробити на найближчі роки?

- Нові спонсори все ж поступово з’являються, є багато ентузіастів. Шахи стрімко розвиваються в інтернеті, створюються великі кібер-команди, як, наприклад, наша Team Ukraine, яка наразі є чотириразовим чемпіоном у Всесвітній онлайн-лізі. В її складі більш як 6 тисяч учасників. Через пандемію коронавірусу онлайн-формат у шахах став дуже актуальним. Звичайно, тут існують свої проблеми, скажімо, чітерство, коли хтось намагається скористатися підказками шахових програм. Тож треба ретельно стежити, щоб таке не відбувалося, і гра залишалася чесною.