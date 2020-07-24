23 липня жіноча збірна України здолала команду Азербайджану в онлайн матчі з 200 (!) партій. Перемога наших майстринь стала родзинкою цього тижня – дуже вдалого для українських шахів.

Де і як перемагали українці? Читайте в огляді сайту 24 каналу.

Kyiv Chess Club увійшов в історію!



Chess.com Clubs League

Столичний Kyiv Chess Club став першим чемпіоном першого чемпіонату Світової онлайн Ліги (Chess.com Clubs League). Та ще й з абсолютним результатом – 8 перемог у 8-ми матчах!

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Лігу створили цьогоріч – "завдяки" епідемії коронавірусу і карантину. Мільйони шахістів залишилися без "живих" змагань. Зате розквітла гра в інтернеті. І найпопулярніша шахова платформа Chess.com вирішила об’єднати планету, створивши Світову Лігу.

В першому чемпіонаті тільки в головному Дивізіоні А виступали 60 команд з усіх континентів. На старт вийшли тисячі гравців, серед яких було дуже багато знаних гросмейстерів. Й ось у цій "Лізі націй" впевнено переміг київський клуб, за який виступали як відомі столичні шахісти – Володимир Баклан, Юлія Осьмак, так і українці, які живуть за кордоном – Ілля Нижник, Андрій Баришполець, Євген Мірошниченко… Молодці!

Світова онлайн Ліга

(Chess.com Clubs League)

Перша трійка

Kyiv Chess Club – 8 перемог Bursa Buyuksehir Belediyespor – 7 Batubey Chess Club – 7…

(всього 60 команд)

Анна Ушеніна: воля до перемоги



Анна Ушеніна – краса + розум

Про перемогу харківської гросмейстерки Анни Ушеніної на онлайн Гран-прі ФІДЕ (Women's Speed ​​Chess Championship) сайт 24 каналу вже повідомляв. А тепер розкажемо подробиці.

Турнір називався "онлайн Гран-прі ФІДЕ". Але, по суті, це був чемпіонат світу в інтернеті, бо зібралися практично всі найсильніші на чолі з чотириразовою чемпіонкою світу Хоу Іфань. До того ж більшості шахісток (у тому числі – Ушеніній) довелося пройти шалений відбір на Гран-прі.

В основному турнірі суперниці двічі грали за нокаут-системою ("на виліт") – це дуже складний і нервовий вид змагань. А загалом Гран-прі тривав понад два тижні. Тож у суперфінал вийшли найсильніші та найвитриваліші шахістки з найміцнішими нервами – Ушеніна і росіянка Олександра Костенюк, одна з найтитулованіших шахісток в історії.

Дві чемпіонки світу різних років влаштували справжнє видовище, онлайн-трансляція їхнього двобою зібрала мільйони глядачів. Все вирішилося аж у 28-й партії! Ушеніна здобула вольову перемогу, виграла матч із загальним рахунком 14,5:13,5 і стала володаркою головного призу. Браво, Анна!

Гран-прі ФІДЕ (Women's Speed ​​Chess Championship)

Суперфінал

Анна Ушеніна (Україна) – Олександра Костенюк (Росія) – 14,5:13,5

До речі, організатори Гран-прі спеціально запланували суперфінал на Міжнародний день шахів. Тож Ушеніна зробила своєрідний подарунок усім вітчизняним шанувальникам мудрої гри, які відзначали ще й День шахів в Україні.

Антон Коробов відсвяткував



Антон Коробов завжди в гарному гуморі

Традиційно на День шахів по всьому світу відбуваються різні заходи. В Україні, попри карантин, їх було дуже багато. Грали "скрізь і всюди" – навіть у Полицькій виправній колонії. Але найзірковіше змагання, як і подобає, відбулося в столиці.

Київський турнір "День шахів-2020" зібрав не лише найсильніших місцевих шахістів, але й гостьових маестро на чолі з відомим харківським гросмейстером Антоном Коробовим. Один з найкращих шахістів світу з блискавичної гри святкував перемогу, набравши 7,5 очка з 9-ти можливих. Але в напруженій боротьбі: другий призер – київський гросмейстер Володимир Баклан (чемпіон світу-2001 у складі збірної України) відстав усього на пів очка.

Третє місце поділили міжнародний гросмейстер Олексій Кислинський, який представляє Чехію, і висхідна зірка українських шахів Євген Рошка. Лише завдяки кращому додатковому коефіцієнту на п’єдестал піднявся Кислинський.

Турнір "День шахів-2020"

Підсумкове становище

Антон Коробов (Харків) – 7,5 Володимир Баклан (Київ) – 7 Олексій Кислинський (Чехія) – 6 Євген Рошка (Київ) – 6..

(всього 10 учасників)

Жіноча збірна України "прибігла" першою

А тепер, власне, – про тріумф на турнірі 23 липня.

Жіноча збірна України перемогла суперниць з Азербайджану в онлайн матчі SOCAR – LEOGAMING з рахунком 108:92.

Це був справжній шаховий марафон – 20 шахісток (по 10 у кожній команді) за три дні зіграли разом 200 партій у рапід і бліц. І хай вас не вводить в оману досить великий розрив у рахунку – насправді битва була дуже напруженою, й українки "зламали" суперниць лише на третій день. А якщо ви думаєте, що дівчата з Кавказу – не рівня нашій титулованій збірній, то дуже помиляєтеся! Азербайджан – бронзовий призер командного чемпіонату Європи-2019.

Наша збірна-переможниця виступала таким складом: Анна Ушеніна (Харків), Наталія Жукова (Одеса), Інна Гапоненко (Херсон), Юлія Осьмак (Київ), Ольга Бабій (Тернопіль), Наталя Букса (Львів), Євгенія Долуханова (Харків), Марія Бердник (Харків), Марія Єфіменко (Танцюра) (Мукачеве), Надія Шпанко (Вінниця).

Як бачимо, Ушеніна грала у матчі, як кажуть, "з вогню та в полум’я" – одразу після суперфіналу Гран-прі ФІДЕ. А все-таки показала найкращий результат у команді! Другий та третій показники – у Бердник і Осьмак відповідно.

Онлайн матч SOCAR – LEOGAMING

(національні жіночі збірні)

Україна – Азербайджан – 108:92

Тріумф! Збірна України розгромила Росію у найбільшому онлайн-поєдинку в історії

P.S. Сподіваємося, з 27 липня українці продовжать переможну серію. Вболіваємо, зокрема, за легендарного львів’янина Василя Іванчука, який зараз грає в онлайн супертурнірі "Legends of Chess". Там виступають 10 зіркових гросмейстерів на чолі з чемпіоном світу Магнусом Карлсеном. Після 3-х турів українець йде п’ятим... Тримаємо кулаки!