В Україні нині – справжній шаховий бум. Днями відбулося одразу кілька сильних турнірів, і на черзі – ще два змагання. Крім того, національна збірна зараз веде відчайдушну боротьбу на Всесвітній олімпіаді.

Сайт 24 каналу пропонує вашій увазі традиційний шаховий огляд з найцікавішими новинами.

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Минулого вікенду стартував шаховий фестиваль "День Незалежності – Schweppes 2020". Першим його етапом став масовий онлайн турнір, в якому взяли участь 321 гравець – серед них 65 титулованих шахістів і 16 (!) гросмейстерів. За всіма критеріями – це найсильніший онлайн турнір в історії України.

День Незалежності – Schweppes 2020

Переможець – Олександр Зубов – 9 очок з 10-ти можливих

Найкраща серед жінок – Наталія Жукова – 7,5

Найкращий серед ветеранів – Віктор Янов – 7

Змагання стало відбірковим для шахових аматорів України – по 10 найкращих представників своїх регіонів зіграють 30 серпня в п’яти містах (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків) у сеансах одночасної гри проти титулованих гросмейстерів. Так, даватимуть майстер-класи: у Києві – заслужений майстер спорту Володимир Баклан і гравець національної збірної Юлія Осьмак, в Одесі – олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу і Європи Наталія Жукова і чемпіон України Юрій Кузубов, у Харкові – 14-та чемпіонка світу Анна Ушеніна і тренер збірної України Михайло Бродський, у Дніпрі – чемпіонка України Єлизавета Малахова і відомий гросмейстер і тренер Геннадій Гутман.

Втім, у звітному турнірі аматори показали, що можуть дати серйозний бій гросмейстерам, і навіть найсильнішим буде непросто. Про перипетії поєдинків сайт 24 каналу обов’язково повідомить.

Нарешті наживо!

Тим часом, незважаючи на карантин, почалися змагання і в "живі" шахи. Зокрема, Київ відзначився одразу двома очними турнірами до Дня Незалежності.

Перший головний тур виграв міжнародний майстер Пен Лі Мін з Миколаєва. Найкращим у бліці став гросмейстер Еміль Мірзоєв, а в рапіді відзначився Спартак Височин.

29-й відкритий Кубок Києва – Кубок Незалежності



Пен Лі Мін у "шаховій" масці

1. Пен Лі Мін – 7 очок з 9-ти можливих

2. Платон Гальперін – 6,5

3. Еміль Мірзоєв – 6,5

Бліц-турнір – Еміль Мірзоєв

Рапід – Спартак Височин

Не встигли організатори привітати переможців, як стартував "Кубок Незалежності – 1-й Меморіал Шистарьова". Цей турнір зібрав ще сильніший склад: серед 66 гравців - 9 (!) гросмейстерів,12 міжнародних майстрів і 4 майстра ФІДЕ. Змагання такого рівня давно не було в Україні!

Рейтинг фаворити ("за 2500"): Юрій Солодовниченко, Віталій Сивук, Віктор Матвіїшен і Спартак Височин. Топ серед жінок: Анна Зозуля, Ольга Бабій, Анастасія Рахангулова і Катерина Должикова.

Про підсумки кубку обов’язково розкажемо в наступному шаховому огляді від 24 каналу.

На шляху – Китай!

А завтра, 27 серпня, у нас матч року – на Всесвітній шаховій олімпіаді збірна України гратиме з Китаєм за путівку плей-оф.

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Наша команда вдало грала на попередньому відбірковому етапі, але в заключному турі дещо несподівано поступилися Казахстану і посіла лише третє місце в групі. Але цей результат все ж дозволив продовжити боротьбу – тепер у стиковому матчі з Китаєм. Вболіваємо за ниших!