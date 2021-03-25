Вперше побачили таку гру України, – тренер Франції здивований діям команди Шевченка

Збірна Франція була фаворитом цього протистояння, але нова манера гри команди Андрія Шевченка принесла свій результат. Україна зіграла внічию та здивувала титулованого суперника.

Франція не очікувала такої гри від України

Головний наставник збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями після нічиєю (1:1) у матчі з Україною на післяматчевій пресконференції. Тренер відразу зізнався, що не очікував такої гри від української команди.

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Фахівець залишався незадоволений нічиєю у матчі проти України. У першій частині гри його підопічні створили чимало загрози біля воріт Георгія Бущана, але оборона команди Андрія Шевченка діяла надійно.

Ми передивилися близько 20 матчів збірної України, але вперше побачили її в такій манері гри. Я не критикую тактику Шевченка. Він зробив свій вибір і здобув позитивний для його команди результат,

– заявив Дешам.

Дідьє не виключає, що причиною такого результату є не найкращі кондиції його команди. Але це не може бути виправданням такої гри. За його словами, команді було важко боротись із суперником, який настільки щільно та впевнено діяв у захисті: "Ми отримали лише бал. Але вже в неділю в Казахстані все буде іншим: гра, погода, суперник".

Додамо, що гол Франція забила після офсайду, який не зафіксував арбітр. Однак у перерві зустрічі лайнсмен попросив вибачення у Шевченка за свою помилку.