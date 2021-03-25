Сборная Франция была фаворитом этого противостояния, но новая манера игры команды Андрея Шевченко принесла свой результат. Украина сыграла вничью и удивила титулованного соперника.

Франция не ожидала такой игры от Украины

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями после ничьей (1:1) в матче с Украиной на послематчевой пресс-конференции. Тренер сразу признался, что не ожидал такой игры от украинской команды.

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Специалист остался недоволен ничьей в матче против Украины. В первой части игры его подопечные создали много угроз возле ворот Георгия Бущана, но оборона команды Андрея Шевченко действовала надежно.

Мы пересмотрели около 20 матчей сборной Украины, но впервые увидели ее в такой манере игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат,

– заявил Дешам.

Дидье не исключает, что причиной такого результата являются не лучшие кондиции его команды. Но это не может быть оправданием такой игры. По его словам, команде было трудно бороться с соперником, который настолько плотно и уверенно действовал в защите: "Мы получили лишь балл. Но уже в воскресенье в Казахстане все будет другим: игра, погода, соперник".

Добавим, что гол Франция забила после офсайда, который не зафиксировал арбитр. Однако в перерыве встречи лайнсмен попросил прощения у Шевченко за свою ошибку.