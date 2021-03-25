Збірна України 24 березня зіграла проти Франції у першому відбіркову матчі на чемпіонат світу-2022. Команда Дідьє Дешама першою відкрила рахунок, але зробила це з офсайду, який не угледів арбітр.

Першого голу у зустрічі довелось чекати 19 хвилин, а його автором став нападник збірної Франції Антуан Грізманн. Однак відзначився він після помилки лайнсмена.

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Вибачення судді перед Шевченком

Павар отримав передачу на фланзі, Миколенко виграв позицію у суперника, але на цьому атака французів не завершилась. Хоча Павар у момент передачі перебував в офсайді, але суддя не сигналізував про положення поза грою. Після цього м'яч відлетів до Кривцова, який головою вибив м'яч за межі штрафного. Грізманн у боротьбі з Зінченком виборов м'яч та красивим дальнім ударом відправив його у дальній кут воріт. Голкіпер збірної України Георгій Бущан не зміг стати рятівником команди.

Так з гірким присмаком несправедливості французька збірна вийшла вперед у рахунку. У перерві матчу лайнсмен підійшов до тренера української збірної Андрія Шевченка та попросив у нього вибачення за свою помилку у взятті воріт.

Курйозний автогол

У другому таймі українцям вдалось зрівняти рахунок. Наші хлопці скористались подарунком від суперника. Караваєв випередив Мбаппе, перехопивши м'яч. "Динамівець" віддав передачу на Сидорчука, який пробив поміж ніг захиснику Кімпембе. Саме від нього м'яч після рикошету полетів у володіння Уго Льоріса, який кинувся у зовсім інший кут воріт. Голкіпер лише поглядом проводив м'яч у ворота.

У підсумку – 1:1 сенсаційна нічия для України на старті відбору на чемпіонат світу-2022. Тепер на команду Шевченка чекає ще два матчі проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня). Обидва поєдинки відбудуться без глядачів на НСК "Олімпійський" у Києві.

Відео голу Франції після офсайду