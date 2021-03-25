Вперше побачили таку гру України, – тренер Франції здивований діям команди Шевченка
Збірна Франція була фаворитом цього протистояння, але нова манера гри команди Андрія Шевченка принесла свій результат. Україна зіграла внічию та здивувала титулованого суперника.
Джерело:УАФ
Франція не очікувала такої гри від України
Головний наставник збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями після нічиєю (1:1) у матчі з Україною на післяматчевій пресконференції. Тренер відразу зізнався, що не очікував такої гри від української команди.
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Фахівець залишався незадоволений нічиєю у матчі проти України. У першій частині гри його підопічні створили чимало загрози біля воріт Георгія Бущана, але оборона команди Андрія Шевченка діяла надійно.
Ми передивилися близько 20 матчів збірної України, але вперше побачили її в такій манері гри. Я не критикую тактику Шевченка. Він зробив свій вибір і здобув позитивний для його команди результат,
– заявив Дешам.
Дідьє не виключає, що причиною такого результату є не найкращі кондиції його команди. Але це не може бути виправданням такої гри. За його словами, команді було важко боротись із суперником, який настільки щільно та впевнено діяв у захисті: "Ми отримали лише бал. Але вже в неділю в Казахстані все буде іншим: гра, погода, суперник".
Додамо, що гол Франція забила після офсайду, який не зафіксував арбітр. Однак у перерві зустрічі лайнсмен попросив вибачення у Шевченка за свою помилку.
- Попереду на французьку збірну чекають ще два відбіркові матчі проти Казахстану (28 березня) та Боснії і Герцеговини (31 березня).
- У березні команда Шевченка також зіграє проти казахстанської збірної у Києві на НСК "Олімпійський" (31 березня). Однак перед цим українці на цьому стадіоні зіграють проти Фінляндії (28 березня). Обидва матчі відбудуться за порожніх трибун.
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