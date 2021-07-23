Вперед до перемог, – Шевченко підтримав українських олімпійців

У Токіо стартували літні Олімпійські ігри. Українську олімпійську команду вирішив підтримати наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко.

Шевченко: Бажаю успіху усім українським атлетам

Шевченко звернувся до олімпійської збірної України у соціальних мережах. Тренер "синьо-жовтих" побажав успіху українським атлетам.

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У день відкриття 32-их літніх Олімпійських Ігор бажаю успіху усім українським атлетам, які захищають честь нашої країни у Токіо. Вперед до перемог,

– написав Шевченко.