Шевченко: Бажаю успіху усім українським атлетам
Шевченко звернувся до олімпійської збірної України у соціальних мережах. Тренер "синьо-жовтих" побажав успіху українським атлетам.
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У день відкриття 32-их літніх Олімпійських Ігор бажаю успіху усім українським атлетам, які захищають честь нашої країни у Токіо. Вперед до перемог,
– написав Шевченко.
- Олімпійські ігри-2020 стартували після офіційної церемонії відкриття, яка відбулася на Олімпійському національному стадіоні у Токіо. Уже 24 липня будуть розіграні перші комплекти нагород.
- Прапор України на відкритті понесли представниця кульової стрільби Олена Костевич і шпажист Богдан Нікішин.
- До олімпійців звернувся Президент України Володимир Зеленський. Він побажав успіхів нашій команді.
- Олімпійські ігри у Токіо триватимуть до 8 серпня. Україна представлена понад 150 атлетам у 25 видах спорту.