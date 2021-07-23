Церемонія відкриття Олімпійських ігор

Офіційна церемонія відкриття Ігор у Токіо розпочалася о 14:00 за київським часом. Церемонія триватиме до 18:00.

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Грандіозне шоу вперше в історії відбудеться за порожніх трибунах. Вболівальники не зможуть потрапити на стадіон. Це спричинено заходами безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

В Україні у прямому ефірі церемонію відкриття покаже телеканал "UA: Перший". Онлайн-трансляцію можна буде подивитися на платформі "Суспільне Спорт".

Зранку над Токіо пролетіли літаки.

Прапор України на відкритті понесуть представниця кульової стрільби Олена Костевич і шпажист Богдан Нікішин.

Сьогодні завершився останній етап естафети олімпійського вогню. Факел доставили до Національного стадіону, де почнеться церемонія відкриття Ігор.

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Маршрут олімпійського вогню проходив по спеціально відведених ділянках – в обхід доріг, доступних для загального користування. Глядачі могли спостерігати за естафетою тільки на онлайн-трансляціях.

Що відбувається за стадіоном під час відкриття Ігор-2020 – відео