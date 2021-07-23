Шевченко: Желаю успеха всем украинским атлетам

Шевченко обратился к олимпийской сборной Украины в социальных сетях. Тренер "сине-желтых" пожелал успеха украинским атлетам.

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В день открытия 32-х летних Олимпийских Игр желаю успеха всем украинским атлетам, которые защищают честь нашей страны в Токио. Вперед к победам,

– написал Шевченко.