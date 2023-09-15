Жіноча команда Ворскли зустрінеться із римською Ромою у "фіналі" кваліфікації до Ліги чемпіонів. "Вовчиці" добились чималого успіху в торішньому розіграші, пише 24 Канал.

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Останній штурм

Відбулося жеребкування вирішального раунду плей-офф за право потрапити у груповий етап жіночої Ліги чемпіонів. "Зелено-білі" дізнались своїх майбутніх суперниць, котрими стали дівчата із Роми. Цікаво, що римлянки минулого сезону вибороли першу сходинку в італійські першості, а також торік доходили до чвертьфіналу жіночого найпрестижнішого клубного турніру, тому Ворсклі випав маститий опонент. Матчі пройдуть 10-11-го жовтня та 18-19-го жовтня.

До речі. Востаннє українська команда грала у груповому етапі жіночої ЛЧ у сезоні 2021/2022. Тоді нашу державу представляв Житлобуд-1, який зайняв третє місце у квартеті (4 очки), поступившись іспанському Реалу та французькому ПСЖ, проте випередивши ісландський Брейдаблік.

Нагадаємо, що чемпіонки України уже пройшли два етапи на шляху до жаданої Ліги чемпіонів. Спершу полтавський колектив у неймовірному поєдинку у додатковий час впорався із естонською Флорою (4:3), а згодом розібрався із хорватським Осієком (3:0). Україну в ЛЧ також представляв і торішній "срібний" призер чемпіонату, Кривбас, проте криворізький клуб на першій ж стадії поступився французькому Парижу (4:0).

Цікаво. У груповій стадії жіночої Ліги чемпіонів участь беруть 16 колективів, які стандартно діляться на 4 групи по 4 команди. До основної стадії цьогорічного розіграшу уже встигли пробитись Ліон, Барселона, яка є чинним володарем титулу жіночої ЛЧ, Баварія та Челсі. Інші 12 путівок будуть розіграші у фінальному раунді плей-офф.

Усі пари кваліфікації жіночої ЛЧ